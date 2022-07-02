Укриття в школах: у МВС окреслили ситуацію з готовністю закладів до ворожих ударів

Наразі спеціальні місцеві комісії спільно з ДСНС проводять аудит наявних укриттів, які, як запевняє глава МВС Денис Монастирський, в більшості шкіл є. Про це, а також про відпрацювання логістики пересування до захисного приміщення він розповів в ефірі телемарафону.

"У більшості шкіл є укриття, якими можна скористатися. Наразі спеціальним місцевим комісіям надаються рекомендації, котрі розробляє ДСНС України. Вони проводять аудит цих приміщень", - сказав очільник МВС.