Очільники МЗС України та Туреччини поспілкувались телефоном

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався телефоном зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу, про це очільник українського дипломатичного відомства написав в своєму Twitter .

Мевлют Чавушоглу висловив співчуття українській стороні з приводу трагедії у Кременчуці, проінформував Кулебу про підсумки саміту країн НАТО, також урядовці обговорили проблему розблокування українського експорту продуктів харчування.

За словами Кулеби, він детально поінформував колегу про те, що Росія краде українське зерно для продажу третім країнам.