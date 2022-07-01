Очільники МЗС України та Туреччини поспілкувались телефоном

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався телефоном зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу, про це очільник українського дипломатичного відомства написав в своєму Twitter .

Мевлют Чавушоглу висловив співчуття українській стороні з приводу трагедії у Кременчуці, проінформував Кулебу про підсумки саміту країн НАТО, також урядовці обговорили проблему розблокування українського експорту продуктів харчування.

За словами Кулеби, він детально поінформував колегу про те, що Росія краде українське зерно для продажу третім країнам.

In our call, @MevlutCavusoglu conveyed his condolences to the victims of Russian strike on Kremenchuk. We discussed the unblocking of Ukraine’s food exports. I informed him in detail on Russia stealing grain to sell it to third countries. He informed me on results of NATO summit. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 30, 2022