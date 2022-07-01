Очільники МЗС України та Туреччини поспілкувались телефоном

Дипломати обговорили питання розблокування українського експорту продовольства, інформує ZN.ua.

Очільники МЗС України та Туреччини поспілкувались телефоном

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався телефоном зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу, про це очільник українського дипломатичного відомства написав в своєму Twitter .

Мевлют Чавушоглу висловив співчуття українській стороні з приводу трагедії у Кременчуці, проінформував Кулебу про підсумки саміту країн НАТО, також урядовці обговорили проблему розблокування українського експорту продуктів харчування.

За словами Кулеби, він детально поінформував колегу про те, що Росія краде українське зерно для продажу третім країнам.

In our call, @MevlutCavusoglu conveyed his condolences to the victims of Russian strike on Kremenchuk. We discussed the unblocking of Ukraine’s food exports. I informed him in detail on Russia stealing grain to sell it to third countries. He informed me on results of NATO summit.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 30, 2022

7 червня представники Євросоюзу звернулися до посадовців Туреччини із закликом зайняти більш рішучу позицію щодо Росії, яка розпочала неспровоковану війну проти України. Зокрема, йдеться про жорстке дотримання санкцій ЄС проти РФ.

По матерiалам: Дмитро Кулеба/Twitter /

Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
У Держдумі пригрозили бомбардуваннями новій країні через Калінінград і це не Литва: "Першим удар буде по..."У Держдумі пригрозили бомбардуваннями новій країні через Калінінград і це не Литва: "Першим удар буде по..."
"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста
Окупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеціОкупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеці
Блок рекламы


Похожие новости
Пентагон розглядає пропозиції стосовно виробництва озброєнь для України — CNNПентагон розглядає пропозиції стосовно виробництва озброєнь для України — CNN
Посол України в Німеччині запропонував авторам заклику до Заходу здати Україну йти до біса.Посол України в Німеччині запропонував авторам заклику до Заходу здати Україну йти до біса.
Лукашенко збирається пережити путіна: Піонтковський пояснив тактику президента Білорусі з приводу УкраїниЛукашенко збирається пережити путіна: Піонтковський пояснив тактику президента Білорусі з приводу України
Глава МЗС Британії: Повністю витіснити російські війська з України — реальноГлава МЗС Британії: Повністю витіснити російські війська з України — реально
Стефанішина розповіла про Комплексний пакет допомоги НАТО для УкраїниСтефанішина розповіла про Комплексний пакет допомоги НАТО для України
У Росії собаки загризли 7-річну дочку зрадника України, який убивав дітей у Сирії: подробиці страшної історіїУ Росії собаки загризли 7-річну дочку зрадника України, який убивав дітей у Сирії: подробиці страшної історії
Розкрито терміни припинення російського ракетного терору України: "Ще один перелом війни"Розкрито терміни припинення російського ракетного терору України: "Ще один перелом війни"
Скандал у Міносвіти: вигадали дві країни, а на карті України - "забули" КримСкандал у Міносвіти: вигадали дві країни, а на карті України - "забули" Крим
Якщо буде нова хвиля біженців з України, Європа прийме всіх – верховний комісар ООНЯкщо буде нова хвиля біженців з України, Європа прийме всіх – верховний комісар ООН
WSJ: НАТО варто розблокувати Одесу, і справа навіть не в експорті пшениці з УкраїниWSJ: НАТО варто розблокувати Одесу, і справа навіть не в експорті пшениці з України
Последние новости
Подгружаем последние новости