Депутат-зрадник з Херсона Ковальов вижив після замаху. ВІДЕО

Автомобіль Ковальова підірвали, але він вижив і прямо з лікарняного ліжка поспілкувався з російськими пропагандистами

Депутат-зрадник з Херсона Ковальов вижив після замаху. ВІДЕО
© стоп-кадр

Народний депутат Олексій Ковальов від “Слуги народу”, який після окупації поїхав до Херсону і почав співпрацювати з окупантами, вижив після замаху та вже дав інтерв’ю російським пропагандистам із РИА Новости.

“У відношенні мене, на мою думку, була скоєна диверсія спеціальними службами України по відношенні до громадянина України, – повідомив Ковальов. – Я живий-здоровий, планую приступити до своїх прямих функціональних обов’язків з понеділка”.

Він наголосив, що працюватиме на своєму виборчому окрузі до завершення його депутатської каденції (народного депутата – ред.) до 2023 року.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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