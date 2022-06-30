На Банковій готують відставку уряду восени — ЗМІ

На посаду прем’єра розглядають відразу п’ять кандидатів, інформує ZN.ua.

На Банковій готують відставку уряду восени — ЗМІ
© Прес-служба Кабміну України

Президент Володимир Зеленський та його команда на Банковій планують восени змінити прем’єр-міністра та, можливо, низку ключових міністрів, пише із посиланням на джерела в Офісі президента «Українська правда».

"Люди втомлюються і доведеться когось робити винним. А кого? Раду зараз не розпустиш. Якийсь чиновник в Офісі президента – задрібно. Лишається тільки Кабмін", – аргументував свої слова один із співрозмовників видання в оточенні президента.

Таким чином восени у відставку може піти або весь Кабмін на чолі з прем'єром, або кілька найбільш неефективних міністрів.

За даними УП, у владі розглядають одразу п’ять варіантів на заміну Денису Шмигалю:

Перший – заступник голови ОПУ Ростислав Шурма, який раніше працював на підприємствах олігарха Ріната Ахметова, а до роботи в ОПУ був гендиректором заводу "Запоріжсталь". Щоправда сам Шурма не охоче погоджується на посаду.

Другий - перша віцепрем'єрка, міністр економіки Юлія Свириденко. Однак шанси Свириденко дуже похитнулись через дефіцит пального, за що вона особисто відповідала перед президентом.

Третій кандидат – міністр інфраструктури Олександр Кубраков, який у перші тижні війни перебував у президентському бункері, допоки весь Кабмін не повернувся назад до Києва у квітні.

Четвертий кандидат – міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, який дуже не проти посісти головне крісло в уряді.

Остання, п'ята, кандидатура – це міністр оборони Олексій Резніков. Однак існує велика ймовірність, що його позицію взагалі не будуть чіпати, оскільки змінювати міністра оборони під час війни некоректно. Сам Резніков в Міноборони почувається некомфортно і радий би змінити міністерство.

На Банковій гостро ставлять питання і до решти урядовців. Зокрема в оточенні президента висловлюють претензії до міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, який буцімто не витягує роботу з посольствами.


Ірина Знась, ZN.ua





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