Ізраїль в ООН закликав Гутерреша піти у відставку
Ізраїльський посол та генсек ООН узяли участь у засіданні Ради безпеки Організації, присвяченому ескалації на Близькому Сході.
Представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан закликав генсека Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреша піти у відставку після заяв про те, що "Напади ХАМАС відбувалися не у вакуумі". Про це він
Ізраїльський посол та генсек ООН узяли участь у засіданні Ради безпеки Організації, присвяченому ескалації на Близькому Сході.
У межах свого виступу Гутерреш заявив, що "напади ХАМАС відбувалися не у вакуумі", оскільки "палестинський народ уже 56 років перебуває в умовах задушливої окупації", й це призвело до зростання рівня насильства, переміщення людей та економічного занепаду.
Представник Ізраїлю розкритикував "шокуючу" промову генсека ООН, яка "переконливо, поза всяким сумнівом, довела, що генеральний секретар повністю відірваний від реальності в нашому регіоні і що він розглядає масове вбивство, скоєне нацистськими терористами ХАМАС, в спотвореному і аморальному вигляді".
"Генеральний секретар ООН, який з розумінням ставиться до кампанії масових вбивств дітей, жінок і людей похилого віку, не гідний очолювати ООН. Я закликаю його негайно піти у відставку", – резюмував він.