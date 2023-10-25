Ізраїль в ООН закликав Гутерреша піти у відставку

Ізраїльський посол та генсек ООН узяли участь у засіданні Ради безпеки Організації, присвяченому ескалації на Близькому Сході.

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Представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан закликав генсека Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреша піти у відставку після заяв про те, що "Напади ХАМАС відбувалися не у вакуумі". Про це він написав у своєму Twitter , інформує ZN.ua .

Ізраїльський посол та генсек ООН узяли участь у засіданні Ради безпеки Організації, присвяченому ескалації на Близькому Сході.

У межах свого виступу Гутерреш заявив, що "напади ХАМАС відбувалися не у вакуумі", оскільки "палестинський народ уже 56 років перебуває в умовах задушливої окупації", й це призвело до зростання рівня насильства, переміщення людей та економічного занепаду.

Представник Ізраїлю розкритикував "шокуючу" промову генсека ООН , яка "переконливо, поза всяким сумнівом, довела, що генеральний секретар повністю відірваний від реальності в нашому регіоні і що він розглядає масове вбивство, скоєне нацистськими терористами ХАМАС, в спотвореному і аморальному вигляді".