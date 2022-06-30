Зупинили наступ та завдали значних втрат: ЗСУ руйнують масштабні плани окупантів

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи успішно продовжують виконання бойових завдань – б’ють по скупченнях ворога та складах боєприпасів.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ.

Крім того на Харківському напрямку українські захисники придушили спробу ворожих штурмових дій в районі населеного пункту Дементіївка. Окупанти відійшли. Завдали авіаційних ударів поблизу Прудянки та Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку ворог проводить перегрупування військ та обороняється.

На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка та Сіверськ. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Веде наступ поблизу Верхньокам’янки та штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, бої тривають.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Берестового, Покровського і Званівки та авіаційний удар в районі Покровського. Українські воїни зупинили наступ та завдали окупантам значних втрат в районах населених пунктів Клинове і Новолуганське, а також відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС. В обох випадках ворог відійшов.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював райони Водяного, Авдіївки, Мар’їнки, Вугледара, Полтавки, Новоукраїнського, Новосілки та Оріхова. Завдав авіаційних ударів по наших позиціях поблизу Авдіївки та Щербаків. Намагався вести штурмові дії у районі Павлівки, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує обстрілювати цивільну та військову інфраструктуру та проводить перегрупування військ.