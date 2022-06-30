Російські війська кілька разів обстріляли Сумщину: 2 людей загинули, 8 отримали поранення

Військові РФ знову обстрілювали громади Сумської області протягом 29 червня. Внаслідок низки ворожих атак з мінометів, артилерії та гелікоптерів загинуло двоє українців, ще восьмеро було поранено. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram .

За його інформацією, приблизно о 10-й годині ранку загарбники намагалися здійснити обстріл Білопільської громади з використанням безпілотника, однак українським захисникам вдалося ліквідувати БпЛА.

Близько 18:30 окупанти влаштували перестрілку в прикордонних районах цієї ж громади, поранивши одну особу.

Російські війська також обстрілювали Краснопільську громаду на Сумщині. Там з 11:00 до 12:30 було зафіксовано 20 пострілів з мінометів, 25 з реактивної артилерії та 47 з самохідних артилерійських установок.