Російські війська кілька разів обстріляли Сумщину: 2 людей загинули, 8 отримали поранення

Окупанти вдарили по чотирьох громадах, використавши міномети, артилерію та ракети, інформує ZN.ua.

Російські війська кілька разів обстріляли Сумщину: 2 людей загинули, 8 отримали поранення
Фото ілюстративне
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram

Військові РФ знову обстрілювали громади Сумської області протягом 29 червня. Внаслідок низки ворожих атак з мінометів, артилерії та гелікоптерів загинуло двоє українців, ще восьмеро було поранено. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

За його інформацією, приблизно о 10-й годині ранку загарбники намагалися здійснити обстріл Білопільської громади з використанням безпілотника, однак українським захисникам вдалося ліквідувати БпЛА.

Близько 18:30 окупанти влаштували перестрілку в прикордонних районах цієї ж громади, поранивши одну особу.

Російські війська також обстрілювали Краснопільську громаду на Сумщині. Там з 11:00 до 12:30 було зафіксовано 20 пострілів з мінометів, 25 з реактивної артилерії та 47 з самохідних артилерійських установок.

Приблизно через годину безпілотник РФ скинув вибуховий пристрій на територію області, внаслідок чого загинула одна людина, а ще три отримали поранення.


Максим Царук, ZN.ua





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