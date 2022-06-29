Під Києвом блискавка "підірвала" міст: є жертви

Біля села Демидів Вишгородського району Київської області у міст через річку Ірпінь влучила блискавка, він вибухнув через детонацію вибухівки, інформує Апостроф .

Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на голову Димерської тергромади та Київську ОВА.

У результаті події загинула одна особа, кілька осіб травмовано. Постраждалим надають кваліфіковану медичну допомогу.

Наразі рух транспорту через міст неможливий. Вирішується питання організувати проїзд через село Козаровичі.

"Сьогодні у Вишгородському районі, біля села Демидів, зруйновано міст через річку Ірпінь. Проводяться слідчі дії для з'ясування причин інциденту", - кажуть у Київській ОВА.