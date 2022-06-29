Під Києвом блискавка "підірвала" міст: є жертви

Біля села Демидів Вишгородського району Київської області у міст через річку Ірпінь влучила блискавка, він вибухнув через детонацію вибухівки, інформує Апостроф.

Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на голову Димерської тергромади та Київську ОВА.

У результаті події загинула одна особа, кілька осіб травмовано. Постраждалим надають кваліфіковану медичну допомогу.

Наразі рух транспорту через міст неможливий. Вирішується питання організувати проїзд через село Козаровичі.

"Сьогодні у Вишгородському районі, біля села Демидів, зруйновано міст через річку Ірпінь. Проводяться слідчі дії для з'ясування причин інциденту", - кажуть у Київській ОВА.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста
Мобілізація в Україні: як офіційно отримати звільненняМобілізація в Україні: як офіційно отримати звільнення
Україна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — ПентагонУкраїна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — Пентагон
Блок рекламы


Похожие новости
Київ і Мадрид стали містами-побратимами – КличкоКиїв і Мадрид стали містами-побратимами – Кличко
Під Москвою вибухнув черговий склад зброї: знищено сотні ракетних комплексів, є жертвиПід Москвою вибухнув черговий склад зброї: знищено сотні ракетних комплексів, є жертви
НАТО входить в передмістя Петербурга: в ОП не упустили нову можливість потролити КремльНАТО входить в передмістя Петербурга: в ОП не упустили нову можливість потролити Кремль
У Миколаєві завдано удару по багатоповерхівці: фото, відео та всі дані про жертвиУ Миколаєві завдано удару по багатоповерхівці: фото, відео та всі дані про жертви
Асоціація мерів міст Франції візьме участь у відновленні ІрпеняАсоціація мерів міст Франції візьме участь у відновленні Ірпеня
Росія випустила по наших містах вже 2811 ракет — ЗеленськийРосія випустила по наших містах вже 2811 ракет — Зеленський
Українських біженців у Польщі вивозитимуть у невеликі міста та селаУкраїнських біженців у Польщі вивозитимуть у невеликі міста та села
ЗСУ скоро зможуть звільнити населені пункти навколо трьох великих міст — ВолкерЗСУ скоро зможуть звільнити населені пункти навколо трьох великих міст — Волкер
Слідом за Кременчуком під обстріл потрапив житловий район Харкова: є жертви і багато постраждалихСлідом за Кременчуком під обстріл потрапив житловий район Харкова: є жертви і багато постраждалих
"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста
Последние новости
Подгружаем последние новости