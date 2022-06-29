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2022-06-29
Під Києвом блискавка "підірвала" міст: є жертви
Біля села Демидів Вишгородського району Київської області у міст через річку Ірпінь влучила блискавка, він вибухнув через детонацію вибухівки, інформує
Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на голову Димерської тергромади та Київську ОВА.
У результаті події загинула одна особа, кілька осіб травмовано. Постраждалим надають кваліфіковану медичну допомогу.
Наразі рух транспорту через міст неможливий. Вирішується питання організувати проїзд через село Козаровичі.
"Сьогодні у Вишгородському районі, біля села Демидів, зруйновано міст через річку Ірпінь. Проводяться слідчі дії для з'ясування причин інциденту", - кажуть у Київській ОВА.
Ксенія Срібнянська, Апостроф