Україна продовжить атакувати Керченський міст і окупований Крим – Резніков

Ці цілі є законними.

Україна продовжить наносити удари по тимчасово окупованому Криму та Керченському мосту, який з'єднує півострів із материковою частиною Росії. Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю CNN заявив, що це потрібно для руйнування логістики ворога, інформує ZN.ua .

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Напередодні Резніков сказав, що український контрнаступ відстає від графіка, однак йде за планом. Водночас Сили оборони успішно завдають ударів по Керченському мосту та низці об’єктів у Криму, серед яких і склади боєприпасів.

"Всі ці цілі є офіційними цілями, тому що це зменшить спроможність росіян воювати проти нас і допоможе врятувати життя українців", - наголосив очільник Міноборони.

На запитання, чи має Україна на меті остаточно вивести міст з ладу, Резніков відповів, що це нормальна тактика.

«Зруйнувати логістичні маршрути ворога, щоб зупинити його можливості отримати більше боєприпасів, палива, продовольства і так далі – це абсолютно нормально. Тому ми будемо використовувати цю тактику проти них", - підсумував Резніков.

Раніше ЗСУ знищили нафтобазу та склади російської армії у Жовтневому Червоногвардійському районі тимчасово окупованого Криму. Тоді через вибухи зупинили рух чотирьох поїздів далекого прямування. А мешканців селища Біюк-Онлар (Жовтневе) терміново евакуювали по селах району.