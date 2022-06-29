Аналітики вважають, що битва на сході України може тривати до кінця літа — The Washington Post

Західні військові аналітики передбачають, що битва за схід України може затягтися на кілька місяців, при цьому і Росія і Україна будуть добиватись певних успіхів, але обом сторонам не вистачить сил, необхідних для великого прориву, повідомляє The Washington Post.

Наступний етап війни може залежати від здатності Росії "відновити бойову міць" через втрати в боях за Сєвєродонецьк, заявили аналітики вашингтонського аналітичного центру "Інститут вивчення війни" у своїй останній оцінці поля бою.

Російським військам потрібно буде форсувати річку Сіверський Донець, щоб пробратися до міста Лисичанськ і продовжити наступ — завдання ускладнюється тим, що три основних мости через річку зруйновані. Тим часом українські війська зміцнюють свої позиції на пагорбах у місті, повідомило у вівторок міністерство оборони Великої Британії.

У разі успіху російські війська зрештою зіткнуться з українською лінією оборони навколо міст Бахмут та Сіверськ, розташованих уздовж головної дороги на Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Це перемістить лінію фронту на захід, де українські позиції залишаються "сильно укріпленими", - сказав Майкл Кофман, директор дослідницької програми в рамках програми вивчення Росії в Центрі військово-морського аналізу.