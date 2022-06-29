Деякі представники ОПУ ледь не зірвали надання нам статус кандидата у члени ЄС – Шабунін
Зокрема, на Банковій продовжують вставляти палки в колеса на шляху до чесного обрання голови САП, інформує
За три дні до позитивного рішення Євроради щодо кандидатства України у члени ЄС деякі представники офісу президента ледь не зірвали надання нам такого статусу,
«Щоб отримати позитивне рішення Євроради, адекватна частина влади вирішила показати хоч якийсь прогрес в антикорупції і проголосувати у ВРУ антикорстратегію. Це давало аргумент всім лобістам нашого членства в ЄС: мовляв, дивіться, вони рухаються. Це була хороша ідея, щоб хоч якось зменшити напругу довкола неадекватності Банкової в питанні САП. Знаєте, що відбулося під час голосування за стратегію? Заступник Єрмака викинув звідти найголовнішу частину, яка стосувалася… САП», - написав Шабунін у Facebook.
Зокрема, народні депутати викинули поправку №511, яка б заборонила генпрокурорці фактично керувати САП за відсутності обраного керівника. При цьому норма, як зазначив Шабунін, була декларована. Тобто для того, аби вона запрацювала потрібно було голосувати за окремі зміни.
«Тобто в реальному світі та правка нічого не змінювала, проте дуже-дуже посилювала аргументи противників надання нам кандидатства в ЄС. І це ЗА ТРИ ДНІ до голосування Євроради, яке, згідно з процедурою, мало відбутися консенсусом», - зазначив голова ЦПК.
Він нагадав, що одним із ключових аргументів проти кандидатства України була саме «неадекватна поведінка влади в питаннях САП і НАБУ».
«Знаєте, чому ця спецоперація в інтересах рускіх не вдалася? Бо ми з партнерами (в тому числі з влади) приховали цю історію від ЄС. Коли в нас запитали, чи все там ок з цією стратегією, – ми відморозилися. Лише через це спецоперація Татарова (заступник голови ОПУ – ред.) не призвела до скандалу, який би точно поставив під питання консенсус Євроради щодо нашого кандидатства», - додав Шабунін.
Він звернув увагу, що ОПЗЖ, яка вже заборонена в Україні, не голосувала за антикорстратегію в повному обсязі.
За словами голови ЦПК, Олег Татаров просто «підвісив» їх через заслужені кримінальні справи і тепер керує ними в ручному режимі. Також союзниками заступника Єрмака, як зазначив Шабунін, у цій спецоперації стала група Павлюка, з якими у Татарова плідні ділові стосунки по контрабанді.
«Ви ж раптом не подумали, що пацани зупинили заробітки на контрабанді через якусь там війну? Війна війною, а бабло «по роспісанію». Також Татарову підіграла проросійська частина «слуг» на чолі з Бужанським. Останній повністю відновив діяльність на зрив європейського вектора України. От така історія, друзі. Далі, на жаль, буде», - підсумував Шабунін.