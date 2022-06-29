Деякі представники ОПУ ледь не зірвали надання нам статус кандидата у члени ЄС – Шабунін

За три дні до позитивного рішення Євроради щодо кандидатства України у члени ЄС деякі представники офісу президента ледь не зірвали надання нам такого статусу, заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Зокрема, один із заступників голови ОПУ Андрія Єрмака викинув із антикорупційної стратегії, за яку саме збиралася голосувати Верховна Рада, найважливіше частину щодо Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Щоб отримати позитивне рішення Євроради, адекватна частина влади вирішила показати хоч якийсь прогрес в антикорупції і проголосувати у ВРУ антикорстратегію. Це давало аргумент всім лобістам нашого членства в ЄС: мовляв, дивіться, вони рухаються. Це була хороша ідея, щоб хоч якось зменшити напругу довкола неадекватності Банкової в питанні САП. Знаєте, що відбулося під час голосування за стратегію? Заступник Єрмака викинув звідти найголовнішу частину, яка стосувалася… САП», - написав Шабунін у Facebook.

Зокрема, народні депутати викинули поправку №511, яка б заборонила генпрокурорці фактично керувати САП за відсутності обраного керівника. При цьому норма, як зазначив Шабунін, була декларована. Тобто для того, аби вона запрацювала потрібно було голосувати за окремі зміни.

«Тобто в реальному світі та правка нічого не змінювала, проте дуже-дуже посилювала аргументи противників надання нам кандидатства в ЄС. І це ЗА ТРИ ДНІ до голосування Євроради, яке, згідно з процедурою, мало відбутися консенсусом», - зазначив голова ЦПК.

Він нагадав, що одним із ключових аргументів проти кандидатства України була саме «неадекватна поведінка влади в питаннях САП і НАБУ».

«Знаєте, чому ця спецоперація в інтересах рускіх не вдалася? Бо ми з партнерами (в тому числі з влади) приховали цю історію від ЄС. Коли в нас запитали, чи все там ок з цією стратегією, – ми відморозилися. Лише через це спецоперація Татарова (заступник голови ОПУ – ред.) не призвела до скандалу, який би точно поставив під питання консенсус Євроради щодо нашого кандидатства», - додав Шабунін.

Він звернув увагу, що ОПЗЖ, яка вже заборонена в Україні, не голосувала за антикорстратегію в повному обсязі.

За словами голови ЦПК, Олег Татаров просто «підвісив» їх через заслужені кримінальні справи і тепер керує ними в ручному режимі. Також союзниками заступника Єрмака, як зазначив Шабунін, у цій спецоперації стала група Павлюка, з якими у Татарова плідні ділові стосунки по контрабанді.

«Ви ж раптом не подумали, що пацани зупинили заробітки на контрабанді через якусь там війну? Війна війною, а бабло «по роспісанію». Також Татарову підіграла проросійська частина «слуг» на чолі з Бужанським. Останній повністю відновив діяльність на зрив європейського вектора України. От така історія, друзі. Далі, на жаль, буде», - підсумував Шабунін.