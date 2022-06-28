Болгарія висилає кілька десятків російських дипломатів

Болгарське МЗС поінформувало посла РФ у Софії Елеонору Мітрофанову про те, що в Болгарії мають залишитися 23 дипломати та 25 співробітників технічного персоналу.

Як пояснює зовнішньополітичне відомство Болгарії, прийнято рішення зрівняти кількість російських дипломатів із кількістю болгарських дипломатів, які працюють у Росії, повідомляє "Медуза" .

Російському послу передали список 70 співробітників дипломатичних представництв РФ , які мають залишити Болгарію. Усі 70 людей покинуть країну одним рейсом 3 липня, повідомляється на сайті болгарського МЗС.

Болгарське видання «Щоденник» пише, що, за неофіційною інформацією, у посольстві РФ у Софії працюють близько 150 співробітників.