Війська РФ обстріляли касетними снарядами Слов'янськ

Пошкоджено чотири житлові будинки.

Війська РФ обстріляли касетними снарядами Слов'янськ
© Getty Images

Російські окупаційні війська вранці у понеділок, 27 червня, обстріляли житлові квартали Слов'янська Донецької області. В результаті обстрілу є загиблі та поранені, зазначив голова Слов'янської міської ВЦА Вадим Лях у Facebook.

"На жаль, сьогоднішні події у Слов'янську не обмежилися нічним прильотом у багатоповерховий сектор. Вранці від ракетного удару постраждали будинки по вул. Торській та прилеглого до неї приватного сектора. Є вбиті та поранені", - наголосив Лях.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що, за попередньою інформацією, окупанти застосували касетні боєприпаси.

"Пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки та один інфраструктурний об'єкт", - наголосив Кириленко.


Анна Конюченко, ZN.ua





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