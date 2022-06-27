"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста

українські військові, бійці ЗСУ

Українцям не варто розраховувати на швидку перемогу, щоб не розчаруватися.

Про це в інтерв'ю Яніні Соколовій розповів журналіст і військовий кореспондент Аркадій Бабченко. Він прокоментував почастішали останнім часом повідомлення про те, що ВСУ нібито ось-ось зайдуть в Херсон або інші міста, захоплені росіянами.

На думку Бабченка, поки про масштабні звільнення території мови не йде.

"Поки про звільнення міст говорити не доводиться. Тому що захист міста і штурм міста – це абсолютно різні речі. А там до того ж ще степи", - підкреслив журналіст.

українські військові, бійці ЗСУ

На думку Бабченка, зараз головне завдання для України-досягти паритету з озброєнь з Росією.

"Це найголовніше. Ось коли буде досягнутий паритет, тоді можна буде починати розмову", - заявив Бабченко.

Він зазначив, що поки у Росії перевага в кількості авіації і артилерії, а також – в кількості живої сили, яку Кремль завжди готовий використовувати як "гарматне м'ясо". За словами Бабченка, Україна воює, а Росія "завжди закидає трупами".

окупанти, російські солдати, російські війська

"Стратегічно Україна виграє-це однозначно. Росія програла-це однозначно. Але тактично поки у них ще виходить. І ось ця ось фігня до зими буде точно. Не треба розраховувати на швидку перемогу, що в серпні ми всі повернемося у звільнений Херсон. Відбувається завищення очікувань. Жити треба в реальності", - заявив Бабченко.


Дарья Волкова, politeka.net





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