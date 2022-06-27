Росіяни посилюють заходи фільтрації задля придушення руху опору в окупації – Генштаб
Людей катують струмом, б’ють, утримують в ув’язнені місяцями, вимагаючи зізнаватися приналежності до самооборони міста, інформує
Окупаційна влада посилює заходи фільтрації. Зокрема, за
Водночас частішають випадки викрадення мирного населення. Напередодні Південне оперативне командування повідомляло, що російські війська викрадають зокрема родичів українських військовослужбовців у Миколаївській та Херсонській областях.
А в Енергодарі також катують громадян, щоб отримати інформацію про «незаконну діяльність» (імовірно, партизанську приналежність). Про це повідомляв мер Енергодару Дмитро Орлов. Він
“Людей катують струмом, б’ють, утримують в ув’язнені тижнями, а інколи навіть місяцями. Вимагають зізнаватися у «протиправній діяльності», зокрема участі в самообороні міста, прихованні зброї, називати прізвища інших своїх «спільників»», – зазначав Орлов.
Інформація про викрадення та посилення правоохоронних заходів з боку російської так званої “влади” збігається з повідомленнями про посилення українських партизанських дій, зазначають в
Нещодавно українські партизани допомогли ЗСУ знищити російські бази на Херсонщині.
Наприкінці травня мелітопольські партизани паралізували окупантам постачання зброї.