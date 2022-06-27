Росіяни посилюють заходи фільтрації задля придушення руху опору в окупації – Генштаб

Людей катують струмом, б’ють, утримують в ув’язнені місяцями, вимагаючи зізнаватися приналежності до самооборони міста, інформує ZN.ua.

Росіяни посилюють заходи фільтрації задля придушення руху опору в окупації – Генштаб
Людей катують струмом, б’ють, утримують в ув’язнені тижнями, а інколи навіть місяцями

Окупаційна влада посилює заходи фільтрації. Зокрема, за даними Генштабу, такі дії проводять на блокпостах в якості контррозвідувальних дій з метою виявлення українських партизанів на загарбаних територіях.

Водночас частішають випадки викрадення мирного населення. Напередодні Південне оперативне командування повідомляло, що російські війська викрадають зокрема родичів українських військовослужбовців у Миколаївській та Херсонській областях.

А в Енергодарі також катують громадян, щоб отримати інформацію про «незаконну діяльність» (імовірно, партизанську приналежність). Про це повідомляв мер Енергодару Дмитро Орлов. Він уточнив, що ці дії стосуються і затриманих працівників місцевої АЕС.

“Людей катують струмом, б’ють, утримують в ув’язнені тижнями, а інколи навіть місяцями. Вимагають зізнаватися у «протиправній діяльності», зокрема участі в самообороні міста, прихованні зброї, називати прізвища інших своїх «спільників»», – зазначав Орлов.

Інформація про викрадення та посилення правоохоронних заходів з боку російської так званої “влади” збігається з повідомленнями про посилення українських партизанських дій, зазначають в зведенні за підсумками 26 червня аналітики з Інституту вивчення війни.

Нещодавно українські партизани допомогли ЗСУ знищити російські бази на Херсонщині.

Наприкінці травня мелітопольські партизани паралізували окупантам постачання зброї.


Оксана Коваль, ZN.ua





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