Заяви Стефанішиної про неможливість відкликання статусу кандидата є брехнею та маніпуляцією — Шабунін

Заяви віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, що Європейська Рада в жодному разі не відкликатиме статусу кандидата у разі невиконання попередньо озвучених вимог, це маніпуляція на межі з відвертою брехнею, заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Він зазначив, що такі заяви з уст влади є акцією для заспокоєння народу перед намірами остаточно зірвати виконання вимоги Євросоюзу щодо негайного призначення переможця конкурсу на керівника САП.

Шабунін нагадав, що в пункті12 рішення Євроради зазначається, що Комісії пропонується звітувати перед Радою про виконання умов, зазначених у висновках Комісії щодо відповідних заявок на членство в рамках її регулярного пакету розширення.

«Це дозволяє будь-якій країні в процесі прогресувати на основі власних заслуг, але також означає, що кроки до ЄС можуть бути ЗМІНЕНІ, якщо основні умови більше не будуть виконуватися», - йдеться в останньому абзаці рішення Єврокомісії.

«Огидними є спроби найгіршої частини ОП зірвати вступ України в ЄС заради можливості красти наші і Західні гроші», - резюмував голова ЦПК.