Війська РФ зранку обстріляли Сумську область з мінометів, 24 вибухи — голова ОВА

Загарбники обстрілювали область і минулої доби.

Війська РФ зранку обстріляли Сумську область з мінометів, 24 вибухи — голова ОВА
Фото ілюстративне
© ДПСУ Держприкордонслужба Telegram

Російські окупанти зранку, 26 червня, знову обстріляли Сумську область. Загарбники застосували міномети. Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

«26 червня 2022. Близько пів на дев'яту ранку ворог відкрив мінометний вогонь по Шалигінській громаді. 14 вибухів. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється», - йдеться у повідомленні.

Крім того, між 5 та 6 ранку війська РФ обстріляли Юнаківську громаду з мінометів, 10 вибухів. За попередніми даними, постраждалих немає.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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