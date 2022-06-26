Війська РФ зранку обстріляли Сумську область з мінометів, 24 вибухи — голова ОВА

Російські окупанти зранку, 26 червня, знову обстріляли Сумську область. Загарбники застосували міномети. Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

«26 червня 2022. Близько пів на дев'яту ранку ворог відкрив мінометний вогонь по Шалигінській громаді. 14 вибухів. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється», - йдеться у повідомленні.