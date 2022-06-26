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2022-06-26
Війська РФ зранку обстріляли Сумську область з мінометів, 24 вибухи — голова ОВА
Загарбники обстрілювали область і минулої доби.
Фото ілюстративне© ДПСУ Держприкордонслужба Telegram
Російські окупанти зранку, 26 червня, знову обстріляли Сумську область. Загарбники застосували міномети. Про це
«26 червня 2022. Близько пів на дев'яту ранку ворог відкрив мінометний вогонь по Шалигінській громаді. 14 вибухів. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється», - йдеться у повідомленні.
Крім того, між 5 та 6 ранку війська РФ обстріляли Юнаківську громаду з мінометів, 10 вибухів. За попередніми даними, постраждалих немає.
Анастасія Гурін, ZN.ua