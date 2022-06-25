Саміт НАТО в Мадриді буде історичним - Столтенберг

Саміт НАТО у Мадриді стане історичною подією. Таку думку висловив Генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю виданню El Pa?s .

На його думку, по-перше, саміт стане історичною подією тому, що 30 союзників зустрінуться у розпал найбільшої військової кризи в Європі з часів закінчення Другої світової війни.

По-друге, за словами генсека НАТО, альянс затвердить Стратегічну концепцію НАТО, і це також історична подія.

"Ми йдемо на найсерйознішу трансформацію нашої колективної оборони з часів закінчення холодної війни, зі збільшенням чисельності військ, готовністю до швидкого реагування та кількісного збільшення озброєнь", - пояснив Столтенберг.