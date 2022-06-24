"Потрібно побачити результати": в Євросоюзі розповіли, чого чекають від України в новому статусі

У Європі розповіли про те, які завдання зараз стоять перед Україною як кандидатом на вступ до Євросоюзу.

На цю тему в інтерв'ю ТСН висловилася президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

На питання про те, що зіграло головну роль у рішенні європейських країн про надання Україні статусу кандидата – війна або самі українці, фон дер Ляйєн відповіла, що це однозначно був народ.

"Ви надзвичайно хоробрі і відчайдушні в цій війні, але український народ і до війни боровся за незалежність, за демократію. Ніхто не забув Майдан! Україна-єдина держава, де в людей стріляли за те, що вони загорталися в європейський прапор", - підкреслила європейський політик.

Вона також розповіла про те, що Україна повинна буде робити зараз для того, щоб в майбутньому стати повноправним членом Євросоюзу.

"Ми деталізували різні реформи, які необхідно провести. Хочу повторити, багато що вже було зроблено. Введені необхідні інститути. Зараз нам потрібно побачити результати їх роботи, імплементацію, призначення суддів і так далі", - розповіла фон дер Ляйен.

Вона зазначила, що разом з Володимиром Зеленським і Денисом Шмигалем вони також обговорювали тему боротьби з корупцією в Україні. Президент Єврокомісії високо оцінила прогрес у цьому напрямку, а також зусилля України з діджиталізації різних сфер розвитку країни. На думку фон дер Ляйєн, оцифровування різних процесів залишить менше шансів для корупції.