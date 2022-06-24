Євросоюз продовжить працювати над санкціями проти РФ

ЄС вкотре наголосив на твердій підтримці України.

ЄС продовжить роботу над санкціями проти Росії для того, щоб зупинити війну РФ проти України. Про це свідчать висновки саміту ЄС.

«Прийняття шостого пакету санкцій ЄС ще більше посилює тиск на Росію з метою припинення війни проти України. Триватиме робота над санкціями, у тому числі для посилення їх виконання та запобігання їх обходу. Європейська Рада закликає всі країни приєднатися до санкцій ЄС, зокрема країни-кандидати», - йдеться у висновках.

Лідери ЄС вважають, що важливо «швидко завершити роботу над рішенням Європейської ради про включення порушення обмежувальних заходів Союзу до списку злочинів ЄС».

Також зазначається, що під час саміту Європейська рада обговорила загарбницьку війну Росії проти України в різних її вимірах, інформує ZN.ua.

«Європейська рада повторює, що вона твердо підтримує Україну і що ЄС і надалі надаватиме сильну підтримку загальній економічній, військовій, соціальній та фінансовій стійкості України, включаючи гуманітарну допомогу», - наголошується в заяві.

Також вказується, що Європейська рада рішуче засуджує невибіркові напади Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру та закликає РФ негайно вивести всі свої війська та техніку з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

«Необхідно поважати міжнародне гуманітарне право, в тому числі щодо поводження з військовополоненими. Українцям, зокрема дітям, яких примусово вивезли до Росії, необхідно негайно дозволити безпечно повернутися. Росія, Білорусь і всі відповідальні за воєнні злочини та інші найтяжчі злочини будуть притягнуті до відповідальності за свої дії відповідно до міжнародного права», - зазначається у висновках саміту.

Також наголошується, що ЄС залишається твердо відданим наданні подальшої військової підтримки, щоб допомогти Україні реалізувати своє невід'ємне право на самооборону від російської агресії та захистити територіальну цілісність і суверенітет. З цією метою Європейська рада закликає якнайшвидше працювати над подальшим збільшенням військової підтримки.

Крім того, ЄС звинуватив РФ у продовольчій кризі.

«Росія, застосовуючи їжу у війні проти України, несе виняткову відповідальність за глобальну кризу продовольчої безпеки, яку вона спровокувала. Європейська Рада закликає Росію негайно припинити атаку на сільськогосподарські об’єкти та вивезення зернових культур, а також розблокувати Чорне море, зокрема Одеський порт, щоб дозволити експорт зерна та комерційні судноплавні операції. Європейська Рада підкреслює, що санкції ЄС проти Росії дозволяють вільний потік сільськогосподарської і харчової продукції та доставку гуманітарної допомоги», - йдеться у заяві.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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