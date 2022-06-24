Шарль Мішель розповів, коли Грузія зможе отримати статус кандидата на вступ у ЄС

Лідери країн Європейського Союзу під час засідання 23 червня визнали європейську перспективу Грузії, однак не надали їй статусу кандидата на членство в ЄС, визначивши умови для відповідного рішення. Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель у Twitter .

За його словами, Грузія зможе набути такого статусу після виконання визначених завдань.

"Європейська рада вирішила визнати європейську перспективу Грузії й готова надати статус кандидата, щойно будуть виконані пріоритетні завдання", – заявив Мішель.

Водночас, він привітав грузинський народ і наголосив, що майбутнє країни – у Євросоюзі.