Шарль Мішель розповів, коли Грузія зможе отримати статус кандидата на вступ у ЄС

Країна готова працювати над тим, щоб стати кандидатом.

Шарль Мішель розповів, коли Грузія зможе отримати статус кандидата на вступ у ЄС
© eastbook.eu

Лідери країн Європейського Союзу під час засідання 23 червня визнали європейську перспективу Грузії, однак не надали їй статусу кандидата на членство в ЄС, визначивши умови для відповідного рішення. Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель у Twitter.

За його словами, Грузія зможе набути такого статусу після виконання визначених завдань.

"Європейська рада вирішила визнати європейську перспективу Грузії й готова надати статус кандидата, щойно будуть виконані пріоритетні завдання", – заявив Мішель.

Водночас, він привітав грузинський народ і наголосив, що майбутнє країни – у Євросоюзі.

У свою чергу, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі запевнила в Twitter, що її держава готова найближчими місяцями рішуче працювати для того, зоб досягти статусу кандидата на вступ у Європейський Союз. 23 червня вона назвала історичним днем.


Максим Царук, ZN.ua





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