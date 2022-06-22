Зеленський поговорив із прем'єркою Швеції. Магдалена Андерсон запевнила у підтримці України на самміті ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерсон, про що сам повідомив у Twitter . Андерсон запевнила Зеленського у підтримці України на саміті ЄС, де лідери держав мають прийняти рішення щодо надання нашій державі статусу кандидата у члени Євросоюзу.

«Обговорив європейські перспективи України з прем’єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон. Отримав підтвердження підтримки Швецією нашої держави на саміті EUCO. Вдячний Швеції за намір долучитися до відбудови України. Запросив пані прем'єр-міністра відвідати Україну», – написав Зеленський.