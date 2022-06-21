Російські війська використовували знищені "вишки Бойка" як пункти зміцнення — Одеська ОВА

Об’єкт допомагав окупантам контролювати частину Чорного моря, тому ЗСУ мали всі підстави для удару по ньому, інформує ZN.ua.

Російські війська використовували знищені

Захоплені РФ бурові платформи "Чорноморнафтогазу" (відомі як "вишки Бойка"), по яким 20 червня вдарили військовослужбовці ЗСУ, російські окупанти використовували в якості пунктів зміцнення для посилення контролю над північним заходом Чорного моря. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, пише Радіо Свобода.

За його словами, на установках загарбники розмістили своїх солдатів і військову техніку.

"На тих вишках, про які йдеться, Росія організувала такі собі маленькі гарнізони, натягнула туди засоби протиповітряної оборони в тому числі, засоби радіолокаційної боротьби, розвідки, тобто ці платформи перетворилися на такі морські укріплені пункти, які допомагали і допомагають росіянам орієнтуватися на повний контроль північно-західної частини Чорного моря", — розповів Братчук.

Він також наголосив, що хоч поки знищення бурових платформ українськими захисниками й не підтверджено офіційно, наша держава мала всі підстави для таких ударів — дій на випередження. Оскільки це саме військовий об’єкт.

"Як яскраво палав ракетний крейсер «Москва», який у підсумку пішов на дно, чому ця платформа, вкрадена в України в 2014 році, не може горіти так так само яскраво? Україна має всі підстави для того, щоб по цих військових, підкреслюю, об’єктах, вдарити й провести операцію. Знову таки, ми чекаємо на офіційне підтвердження цих подій", — сказав речник ОВА.


Максим Царук, ZN.ua





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