Російські війська використовували знищені "вишки Бойка" як пункти зміцнення — Одеська ОВА

Захоплені РФ бурові платформи "Чорноморнафтогазу" (відомі як "вишки Бойка"), по яким 20 червня вдарили військовослужбовці ЗСУ, російські окупанти використовували в якості пунктів зміцнення для посилення контролю над північним заходом Чорного моря. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, пише Радіо Свобода .

За його словами, на установках загарбники розмістили своїх солдатів і військову техніку.

"На тих вишках, про які йдеться, Росія організувала такі собі маленькі гарнізони, натягнула туди засоби протиповітряної оборони в тому числі, засоби радіолокаційної боротьби, розвідки, тобто ці платформи перетворилися на такі морські укріплені пункти, які допомагали і допомагають росіянам орієнтуватися на повний контроль північно-західної частини Чорного моря", — розповів Братчук.

Він також наголосив, що хоч поки знищення бурових платформ українськими захисниками й не підтверджено офіційно, наша держава мала всі підстави для таких ударів — дій на випередження. Оскільки це саме військовий об’єкт.

"Як яскраво палав ракетний крейсер «Москва», який у підсумку пішов на дно, чому ця платформа, вкрадена в України в 2014 році, не може горіти так так само яскраво? Україна має всі підстави для того, щоб по цих військових, підкреслюю, об’єктах, вдарити й провести операцію. Знову таки, ми чекаємо на офіційне підтвердження цих подій", — сказав речник ОВА.