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2022-06-21
Українських Героїв замість Льва Толстого: як називатимуться вулиці Києва після дерусифікації
Остаточне рішення прийматиме депутатський корпус міськради, інформує
© Василь Артюшенко, ZN.UA
У додатку "Київ Цифровий" учора закінчилося голосування за нові назви вулиць та об'єктів інфраструктури у Києві, які будуть змінені в рамках політики дерусифікації.
Участь в голосуванні взяли 296 об’єктів, відібраних експертною комісією. Результати, які отримали, передадуть на розгляд цій таки комісії. Згодом на основі експертних висновків депутатський корпус Київської міської ради буде приймати рішення щодо перейменувань міських об’єктів.
Як тепер буде змінено назви вулиць у Києві?
- Вулиця Жолудєва - на вулицю Олександра Махова,
- вулицю Біломорська - на вулицю Катерини Гандзюк,
- вулицю Волгоградська - на вулицю Романа Ратушного,
- вулицю Льва Толстого - на вулицю Українських Героїв,
- вулицю Достоєвського - на вулицю Енді Воргола
- вулицю Тургенєва - на вулицю Михайла Осадчого або на Інженера Фукса
- вулицю Михайла Булгакова - на вулицю Петра Гулака-Артемовського
- вулицю Пушкінську - на вулицю Євгена Чикаленка
- вулицю Московську - на вулицю Князів Острозьких
- вулицю Тульську - на вулицю Героїв УПА
- вулицю Академіка Туполєва - на Авіаційну
- вулицю Ватутіна - на вулицю Територіальної оборони
- проспект Юрія Гагаріна - на проспект Леоніда Каденюка
- вулицю Героїв Севастополя - на Академіка Шалімова
Вікторія Хмілевська, ZN.ua