Українських Героїв замість Льва Толстого: як називатимуться вулиці Києва після дерусифікації

У додатку "Київ Цифровий" учора закінчилося голосування за нові назви вулиць та об'єктів інфраструктури у Києві, які будуть змінені в рамках політики дерусифікації. Пресслужба КМДА поділилася результатами голосування, під час якого зібрали сумарно 6,5 млн голосів.

Участь в голосуванні взяли 296 об’єктів, відібраних експертною комісією. Результати, які отримали, передадуть на розгляд цій таки комісії. Згодом на основі експертних висновків депутатський корпус Київської міської ради буде приймати рішення щодо перейменувань міських об’єктів.

Як тепер буде змінено назви вулиць у Києві?