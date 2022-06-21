Українська культура вражає, допоки про неї не почав писати Арестович — соцмережі жорстко відповіли спікеру ОП

Олексію Арестовичу, який у соцмережах заявив, що в Україні будь-що варте уваги та розвивається лише до того часу, допоки ним не зайнялись активісти, отримав доволі жорстку відповідь як від власне активістів, так і від політиків та громадян.

«Язик без костей. Людина, що генерує меседжі. Не більше. І деякі з цих меседжів не те, що дивні, а дуже дебільні і шкідливі», - заявив юрист, засновник StateWatch Олександр Лємєнов, зазначивши, що саме активісти рухають Україну з 2014 року, від початку війни, і іноді в тому числі гинуть на фронті.

Голова Наглядової ради Благодійного фонду «СВОЇ» Леся Литвинова, зазначила, що в Україні все вражає та надихає, поки про це не говорить Арестович.

Вона нагадала похорон активіста Романа Ратушного, який у дуже молодому віці встиг зробити для держави значно більше, аніж майже вдвічі старший Арестович.

«Намагаюсь уявити собі людей, які прийшли б на похорон Арестовича... І не бачу жодного обличчя з тих, з ким не соромно бути поряд. Напевно, інколи треба виходити із своєї мильної бульбашки. Але мені там комфортно. Поряд з "активістами". І, дякувати Богові, без Арестовича», - додала вона.

Колишній міністр оборони Анатолій Гриценко вказує, що брудною інформаційною атакою на українських активістів Арестович нарешті розкрився та показав справжнє обличчя.

«Виявилося мурлом. Зеленський має відмежуватися від двурушного штимпа. Щоб мурло до нього самого не прилипло. А активісти, вони себе захистять — як захищали і зараз захищають Україну. Від бездарів, зрадників і корупціонерів у владі. Які вже розсілися навколо шкури ще невбитого ведмедя в готовності роздерибанити Фонд відновлення. Тому й атака на активістів? Зарані спалилися», - написав він.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін зазначає, що заяви Арестовича є частиною цілеспрямованого розгортання негативного наративу проти активістів, які після війни боротимуться із розкраданням коштів, змушуватимуть робити реформи та поставлять ряд дуже неприємних питань.

«Ця частина команди Зеленського вважає активістів своїми ворогами, а тому і розгортає наратив проти нас. До речі, як ви розумієте, їхніми ворогами є не лише активісти. Наступні наративи вони розгорнуть проти волонтерів та військових. Активна частина суспільства - природні вороги корумпованих політиків в будь-якій країні світу», - написав Шабунін.

Активіст Сергій Стерненко дорікнув Арестовичу, що поки він сидить в Києві та пише свої образливі пости, на полях бою гнуть справжні люди, які є в тому числі активістами.

«Чуєш, Олексій Арестович, Роман Ратушний, який теж був активістом, загинув у бою, щоб ти, сидячи в Києві, міг у тому числі висратись про те, які активісти погані і зло №1», - написав він та порадив спікеру ОП перебратись до КНДР , де немає активістів.

Голова правління фундації Dejure Михайло Жернаков зазначив, що особистість Арестовича недостойна такої реакції, адже «хто такий Арестович, яка його функція і творчий доробок – хто знає».

Однак годом він додав, якщо ротом Арестовича про "поганих активістів" влада тестує меседж, який хотіла б використовувати сама, то їй варто запитати про такий досвід у попереднього президента та його команди, який теж був заявив, що "перемогли б без волонтерів".

Журналіст Вадим Карпяк підкреслив, що оскільки Олексій Арестович є позаштатним радником голови ОП, в штат не входить і зарплату в офісі президента не отримує, то і сам є активістом, і його заяви трохи виводять на самого себе.

Журналіст Bihus.info Максим Опанасенко запитує Офіс президента, чи ці заяви можна вважати позицією усієї вертикалі влади.

«Якщо ні, то заберіть у нікчеми доступ до мережі, будь ласка», - додав він.

Напередодні спікер Офісу президента Олексій Арестовч у своєму Telegram-каналі заявив, що світ може бути хороший тільки без активістів.

«Українська культура вражає та захоплює. Доти, поки туди не допустили активістів. … Агро інновації, банкінг, електронна держава, навіть, Збройні Сили - ми демонструємо світові зразки від яких він шаленіє та бажає дотягнутися. Поки там нема активістів», - написав він.