Українська бронетехніка отримає з Австралії бойові модулі Slinger

Австралійська компанія Electro Optic Systems передасть Україні бойові модулі Slinger, які встановлюватимуть на різні види бойових машин. Про це розповів виконавчий віце-президент EOS Метт Джонс.

Українська бронетехніка отримає з Австралії бойові модулі Slinger

За його словами, ці бойові модулі придбали США для подальшої передачі їх Україні в рамках пакету військової допомоги. 110 бойових модулів Slinger призначені для гусеничних бронетранспортерів М113. Ще 50 бойових модулів передадуть українській компанії "Практика". Вона їх встановлюватиме на свої бойові броньовані машини. Зокрема, на броньовані автомобілі сімейства "Козак".

Слід зазначити, що Slinger – це дуже дорога система. Один такий бойовий модуль, як стверджують ЗМІ, коштує близько 170 млн доларів. Але, швидше за все, йдеться про вартість усієї партії.

Що це за бойовий модуль Slinger? Які його основні тактико-технічні показники?

Slinger – це найновіший бойовий модуль, розроблений австралійською компанією Electro Optic Systems. Він складається з гармати M230LF калібру 30 мм та кулемета MAG58 калібру 7,62 мм. Гармата може вести вогонь одиночними пострілами в режимі 100 або 200 пострілів за хвилину. Цей бойовий модуль має тепловізійний та нічний приціли, а також сучасну систему керування вогнем.

До речі, гармата M230LF розроблена американською корпорацією Northrop Grumman. Вона може вести вогонь одиночними пострілами, чергами та в повністю автоматичному режимі. В автоматичному режимі темп стрілянини досягає 200 пострілів за хвилину, а дальність стрілянини – понад 2000 метрів.

Українська бронетехніка отримає з Австралії бойові модулі Slinger

Бойовий модуль Slinger може вражати наземні та повітряні цілі. Зокрема, з повітряних цілей можна знищувати безпілотники та гелікоптери. Для знищення наземних та повітряних цілей розроблено фугасно-уламковий боєприпас подвійного призначення HEDP. Цей боєприпас знищує середньоброньовану військову техніку, а також БПЛА 1-го класу. Крім того, у гарматі M230LF Northrop Grumman можна використовувати інші типи боєприпасів. Є боєприпас для знищення БПЛА 2-го класу.

Потрібно зазначити, що навесні 2023 року стало відомо, що компанія Electro Optic Systems отримала замовлення на постачання Україні у 2023-2024 роках 100 дистанційно керованих бойових модулів. Сума контракту – 80 млн доларів. Одержувач – українська компанія "СпецТехноЕкспорт". Деякі ЗМІ висловили припущення, що їх встановлюватимуть на польські бронетранспортери Rosomak, які планувала Польща передати Україні.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, які ракети використовують ЗРК Patriot, що отримала Україна від США.


Максимов Віталій, Тудей





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