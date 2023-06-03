Угорщина має припинити провокації: у МЗС України відповіли на відео з "російським" Кримом

Тимчасовий повірений України в Угорщині здійснив офіційний демарш.

Міністерство закордонних справ України закликало владу Угорщини припинити провокації та не підігрувати російській агресії, коментуючи відеоролик угорського уряду із закликом до мирних переговорів, на одному з кадрів якого Крим "віддали" РФ , інформує ZN.ua .

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У пресслужбі МЗС наголосили, що позначення півострова територією, яка не входить до складу нашої держави, некоректне та суперечить офіційній позиції Будапешта про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах.

"Угорщина має припинити чинити провокації та дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань в рамках членства в ООН, ЄС і НАТО. Підігрування агресивній політиці Росії не сприяє швидшому відновленню миру в Європі, за який угорський уряд виступає на публіці", – наголосили в українському міністерстві.

Там додали, що тимчасовий повірений нашої країни в Будапешті здійснив офіційний демарш перед угорською стороною.

Днем раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Обран виступив з черговою гучною антиукраїнською заявою, закликавши зупинити контрнаступ та сісти за стіл переговорів з Росією. У відповідь на це в МЗС України зауважили, що політик повинен припинити підривати єдність ЄС.