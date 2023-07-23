Хаб з ремонту танків Leopard почав роботу у Польщі

Туди вже прибули перші два танки.

У польському місті Глівіце почав працювати сервісний центр з ремонту танків Leopard. Про це у Twitter повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, додавши, що перші два «Леопарди» прибули на ремонт, інформує ZN.ua.

«Хаб з ремонту та модернізації танків у Глівіце розпочав роботу! Перші два «Леопарди» вже прибули з України на завод «Бумар», — написав міністр.

Hub remontowy w Gliwicach rozpocz?? dzia?alno??! Dwa pierwsze Leopardy ju? przyjecha?y z Ukrainy do zak?ad?w Bumar.pic.twitter.com/VvfZSzh7Jx

— Mariusz B?aszczak (@mblaszczak) July 22, 2023

Про намір створити спеціальний хаб із ремонту та модернізації танків Leopard стало відомо у лютому, коли Україна ще не отримала танки.

У квітні 2023 року на черговому Рамштайні Блащак підписав з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом угоду про створення центру з ремонту танків Leopard, пошкоджених у боях із російськими окупантами.

Втім донедавна Берлін та Варшава не могли домовитися про нюанси. У оборонній компанії Polska Grupa Zbrojeniowa розповідали, що ремонт стане можливим тільки за умови забезпечення необхідних запчастин, основними виробниками яких є німецькі компанії.

Повідомлялось, що надані Україні танки Leopard 2A5 і Leopard 2A6, які будуть пошкоджені в боях проти Росії, ремонтуватимуть також у Німеччині та, імовірно, Литві.

У квітні у Польщі на заводі Bumar-?ab?dy розпочали ремонтувати танки Т-64 в рамках підписаної угоди між компанією Polska Grupa Zbrojeniowa та українським концерном "Укробронпром".


Микита Ткаченко, ZN.ua





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