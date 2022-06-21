Загальна мобілізація: чи можливий виклик у військкомат телефоном

В Україні до 23 серпня продовжено загальну мобілізацію. Призвати можуть будь-кого, навіть тих, хто ніколи не служив в армії. На час дії в країні воєнного стану владі дано великі повноваження, що стосуються мобілізації громадян на військову службу. У тому числі, законними вважаються багато способів вручення повісток. При цьому виклик у військкомат телефоном не можна розглядати як цілком законний спосіб. Однак у воєнний час є свої нюанси.

Про те хто, в яких місцях та яким чином може вручити повістку, розповіли в Асоціації правників України.

Хто має право вручати повістки?

Таке право надано представникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП). По суті, це – колишній військкомат. Крім того, повістку можуть вручати представники місцевої влади, а також керівники установ, підприємств, включаючи ФОП, керівники закладів освіти, керуючі ОСББ та інших об'єднань багатоквартирних будинків.

Загалом майже кожен зустрічний може виявитися кимось із цього списку, хто якраз поспішає до призовника, аби вручити йому повістку.

Де можуть вручити повістку?

Тут список іще ширший. Її можуть вручити будь-де: на блокпостах, в магазинах, у спортзалі, в басейні, на пляжі, в метро, на робочому місці. Загалом простіше, напевно, відзначити ті місця, де її вручити не можуть. Можливо, у місцях позбавлення волі, та й то не факт.

Але при цьому, перш ніж вручити громадянину повістку, і перш ніж він за неї розпишеться, потрібно точно встановити його особистість, щоби переконатися, чи в ті руки потрапив документ.

Що обов'язково має бути зазначено в повістці?

У ній мають бути зазначені:

Прізвище, ім'я, по батькові, рік народження призовника та його адреса.

Місце роботи призовника.

Вид повістки: уточнення облікових даних, проходження медкомісії, прибуття до ТЦКСП, призов на військову службу до ЗСУ.

Дата, час та адреса явки.

Перелік необхідних документів, які слід мати при собі.

Назва організації, печатка, підпис, прізвище, ім'я, по батькові керівника ТЦКСП.

Чи можливий виклик у військкомат телефоном?

Вручення повісток в усній формі, зокрема телефоном, не передбачено законом. Адже призовник повинен особисто бути ознайомлений з повісткою та особисто розписатися в її отриманні. Звичайно, заочно підпис поставити неможливо.

Однак такі правила беззастережно діють у мирний час. А ось у воєнний час конституційні права громадян обмежені. Тому призовника цілком можуть запросити до військкомату і телефоном. А вже там йому вручать повістку.

Причому в жодному суді призовник не доведе, що повістка була вручена йому у незаконний спосіб, адже під час війни громадяни фактично обмежені в усіх правах, крім одного – захищати свою країну.

Нагадаємо, нещодавно в Україні звільнили від мобілізації більшу частину чоловічого населення.