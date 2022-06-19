У Петербурзі обстріляли "статую путіна", момент потрапив на відео: "Ось вона - народна любов"

У Санкт-Петербурзі обстріляли «монумент» путіну в образі римського імператора.

Відповідні кадри з'явилися в соцмережах.

Повідомляється, що активісти з «Комітету республіканців-соціалістів» приїхали до торгового центру «Європа» і відкрили вогонь з пейнтбольної рушниці по статуї Володимира Путіна.

Самі активісти на своєму Youtube-каналі пишуть про те, що вирішили приурочити акцію до завершення Петербурзького міжнародного економічного форуму.

"Комітет виконав вправу в діяльному антиімперіалізмі. Так, це пам'ятник Путіну в центрі Петербурга в образі імператора Серпня, який знищив залишки Римської республіки. Росія буде вільною народною соціальною Республікою", - заявили активісти.

Для своєї "атаки" вони використовували фарбу жовтого кольору.

Відомо, що статуя з обличчям, що виглядає один в один як обличчя Путіна, з'явилася на будівлі торгового центру в 2019 році. У народі її називають»пам'ятник Путіну".

У мережі бурхливо коментують акцію.

"Відмінно! Наступного разу синіх кульок додайте", "відразу видно, людина бореться за свободу!", "Люди прокидаються?", "Краще б самого путіна і не з пейтбольного", "мене більше дивує, що така статуя взагалі існує", "це на Чкаловській) з 2019 року статуя там виявляється) а тц так і не побудували) стоїть довгобудом", "ось вона - народна любов", "можна йому ще й петлю на шию накинути?",- пишуть люди.