В Мадриде саммит трансформирует НАТО – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО готовы пройти "длинный путь" и поддержать Украину в ее борьбе с РФ , сообщает RaiNews.

"В Мадриде нас ждет саммит, который трансформирует НАТО: мы будем принимать важные решения по вопросам обороны и сдерживания, мы модернизируем Альянс, утвердим "Стратегический компас", будем иметь контакты с нашими азиатскими партнерами, а также со Швецией и Финляндией", - подчеркнул Столтенберг.

Он также отметил, что в ходе саммита будет принято решение об увеличении расходов на оборону.