В Мадриде саммит трансформирует НАТО – Столтенберг

Генсек заявил, что, в частности, будет принято решение об увеличении расходов на оборону, информирует ZN.ua.

В Мадриде саммит трансформирует НАТО – Столтенберг
© NATO/Flickr

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО готовы пройти "длинный путь" и поддержать Украину в ее борьбе с РФ, сообщает RaiNews.

"В Мадриде нас ждет саммит, который трансформирует НАТО: мы будем принимать важные решения по вопросам обороны и сдерживания, мы модернизируем Альянс, утвердим "Стратегический компас", будем иметь контакты с нашими азиатскими партнерами, а также со Швецией и Финляндией", - подчеркнул Столтенберг.

Он также отметил, что в ходе саммита будет принято решение об увеличении расходов на оборону.


Анна Конюченко, ZN.ua





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