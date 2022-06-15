Шольц боится разозлить Путина, потому выступает против национализации дочерней компании «Газпрома» — Bloomberg

В Германии передумали национализировать дочернюю компанию роSSийского газового монополиста компании "Газпром". Против инициативы лично выступает канцлер Олаф Шольц, который опасается, что это может негативно отразиться на его отношениях с Владимиром Путиным и, соответственно, на политике Кремля по экспорту газа в ФРГ. Об этом пишет Bloomberg .

Согласно информации издания, вместо национализации немецкое правительство собирается спасти финансовое положение Gazprom Germania, выделив около 10 миллиардов евро. Предполагается, что ссуда от государства стабилизирует финансы компании и гарантирует бесперебойные поставки газа после того, как РоSSия ограничила их.

По мнению Шольца и его сторонников, такой подход поможет сохранить правительству влияние на эту часть критической инфраструктуры и избежать угроз энергетической безопасности. Национализация «Gazprom Germania», за которую выступает министр экономики Роберт Габек, по мнению канцлера может создать напряжение в отношениях между странами и «разозлить» Путина.