На южном фронте артиллерийские дуэли, ВСУ нанесли три удара по позициям россиян – ОК «Юг»

На южном фронте роSSийские оккупационные войска перешли к обороне и не ведут активных наступательных действий. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования «Юг».

«Противостояние преимущественно происходит на уровне артиллерийских дуэлей. Причем, задействована тяжелая ствольная и реактивная артиллерия, – говорится в сообщении ОК "Юг". – Зато с нашей стороны враг испытывает существенное поражение и давление с воздуха: в течение суток паром вертолетов, паром штурмовиков и истребителем были нанесены три мощных удара по враждебным позициям».

В результате этих ударов авиация ВСУ попала в скопление противника и состав боеприпасов. Подтвержденные потери противника составляют: 22 солдата, три танка Т-62, две БМП и три единицы автомобильной техники.