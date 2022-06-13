На южном фронте артиллерийские дуэли, ВСУ нанесли три удара по позициям россиян – ОК «Юг»

Оккупанты перешли к обороне на юге и не ведут наступательных действий

На южном фронте артиллерийские дуэли, ВСУ нанесли три удара по позициям россиян – ОК «Юг»

На южном фронте роSSийские оккупационные войска перешли к обороне и не ведут активных наступательных действий. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования «Юг».

«Противостояние преимущественно происходит на уровне артиллерийских дуэлей. Причем, задействована тяжелая ствольная и реактивная артиллерия, – говорится в сообщении ОК "Юг". – Зато с нашей стороны враг испытывает существенное поражение и давление с воздуха: в течение суток паром вертолетов, паром штурмовиков и истребителем были нанесены три мощных удара по враждебным позициям».

В результате этих ударов авиация ВСУ попала в скопление противника и состав боеприпасов. Подтвержденные потери противника составляют: 22 солдата, три танка Т-62, две БМП и три единицы автомобильной техники.


Юлия Лавришин, ZN.ua





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