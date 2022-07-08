Настав час дати відсіч і відповісти ударами по військових об'єктах у Росії та Білорусі — The Washington Post

Захід чекає, доки українські міста будуть повністю зруйновані, інформує ZN.ua?

Настав час дати відсіч і відповісти ударами по військових об'єктах у Росії та Білорусі — The Washington Post
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Росія знову жорстоко атакувала невійськові цілі в Україні, цього разу – багатоповерхівку та базу
відпочинку. Хоча США та Захід постачають Україні зброю та системи озброєння, які змінюють "правила гри" на полі бою, поки що не відомо, чи обмежують західні союзники використання цієї зброї тільки для внутрішнього захисту, чи Україна може використовувати західне озброєння повним відповідним чином, щоб відповідати на російські ракетні атаки, пише The Washinghton Post.

Місцезнаходження ракетних атак можна точно визначити за допомогою розрахунку азимуту. Метою може бути склад військової техніки, сховище пального чи сховище боєприпасів у Росії чи Білорусі. Якщо це трапиться і перехід через цю ліню трапиться, це може спровокувати застосування більш серйозної зброї, але настав час дати відсіч. Росіяни вже перетнули будь-яку уявну межу 24 лютого, коли так напали на Україну.

На що чекають західні союзники? Поки загинуть ще тисячі людей, чи українські міста будуть повністю знищені?


Антон Герасименко, ZN.ua





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