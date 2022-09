Ударами по цивільній інфраструктурі РФ намагається підірвати моральний дух українців — британська розвідка

Росія запустила кілька тисяч ракет великої дальності по Україні з 24 лютого, однак за останні сім днів Росія посилила націлювання на цивільну інфраструктуру навіть там, де не буде негайного військового ефекту, заявляють аналітики розвідки британського Міністерства оборони.

Зокрема РФ почала наносити удари по електромережі та дамбі на річці Інгулець у Кривому Розі.

«Стикаючись із невдачами на передовій, Росія, ймовірно, розширила локації, по яких вона готова завдати ударів, намагаючись напряму підірвати моральний дух українського народу та уряду», - йдеться у зведенні розвідки.