Ударами по цивільній інфраструктурі РФ намагається підірвати моральний дух українців — британська розвідка

Удари по цивільних об’єктах не мають прямого військового наслідку, інформує ZN.ua.

Ударами по цивільній інфраструктурі РФ намагається підірвати моральний дух українців — британська розвідка
© Офіс президента України

Росія запустила кілька тисяч ракет великої дальності по Україні з 24 лютого, однак за останні сім днів Росія посилила націлювання на цивільну інфраструктуру навіть там, де не буде негайного військового ефекту, заявляють аналітики розвідки британського Міністерства оборони.

Зокрема РФ почала наносити удари по електромережі та дамбі на річці Інгулець у Кривому Розі.

«Стикаючись із невдачами на передовій, Росія, ймовірно, розширила локації, по яких вона готова завдати ударів, намагаючись напряму підірвати моральний дух українського народу та уряду», - йдеться у зведенні розвідки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 September 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/NZPAVSgfAN

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/j7bINlhTKp

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) September 18, 2022


Ірина Знась, ZN.ua





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