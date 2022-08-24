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2022-08-24
Місця вибухів в Криму нанесли на інтерактивну карту. Виявляється, їх було вже 27
Про перші "хлопки" стало відомо 9 серпня.
© Кримськотатарський ресурсний центр
Кримськотатарський ресурсний центр повідомляє, що протягом останніх двох тижнів в тимчасово анексованому Криму було зафіксовано вже 27 вибухів. Всі вони тепер нанесені на інтерактивну карту, повідомляє пресслужба КРЦ
Зазначається, що перші вибухи на півострові сталися 9 серпня. Після цього "бавовну" там стали фіксувати все частіше, інформує
Тепер з місцями та результатами цих вибухів можна ознайомитися
Вікторія Хмілевська, ZN.ua