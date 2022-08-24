Місця вибухів в Криму нанесли на інтерактивну карту. Виявляється, їх було вже 27

Про перші "хлопки" стало відомо 9 серпня.

Місця вибухів в Криму нанесли на інтерактивну карту. Виявляється, їх було вже 27
© Кримськотатарський ресурсний центр

Кримськотатарський ресурсний центр повідомляє, що протягом останніх двох тижнів в тимчасово анексованому Криму було зафіксовано вже 27 вибухів. Всі вони тепер нанесені на інтерактивну карту, повідомляє пресслужба КРЦ на своїй сторінці в Фейсбук.

Зазначається, що перші вибухи на півострові сталися 9 серпня. Після цього "бавовну" там стали фіксувати все частіше, інформує ZN.ua.

Тепер з місцями та результатами цих вибухів можна ознайомитися за посиланням.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Британські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в УкраїніБританські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в Україні
Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з АвстріїЗаклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії
Світові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танкиСвітові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танки
Блок рекламы


Похожие новости
Глава МЗС Австрії назвав анексію Криму «первородним гріхом» МосквиГлава МЗС Австрії назвав анексію Криму «первородним гріхом» Москви
У Криму російська агресія почалася. У Криму - буде її фінал – ЗеленськийУ Криму російська агресія почалася. У Криму - буде її фінал – Зеленський
У Німеччині стурбувалися щодо "заборони" росіян у Європі: "Було би неправильним шляхом"У Німеччині стурбувалися щодо "заборони" росіян у Європі: "Було би неправильним шляхом"
Rzeczpospolita: Доля Путіна буде визначена в КримуRzeczpospolita: Доля Путіна буде визначена в Криму
Діри зяють в «адміністрації» Пушиліна після вибухів у центрі Донецька: "Кобзон чекає…"Діри зяють в «адміністрації» Пушиліна після вибухів у центрі Донецька: "Кобзон чекає…"
День міста у Харкові розпочався під звуки вибухівДень міста у Харкові розпочався під звуки вибухів
Після вибухів посібники окупантів починають готуватися до зустрічі ЗСУ у Севастополі Після вибухів посібники окупантів починають готуватися до зустрічі ЗСУ у Севастополі
Експерт пояснив, чому Росія замовчує вибухи в КримуЕксперт пояснив, чому Росія замовчує вибухи в Криму
Флешмоб у Криму: курортники масово "здають" координати ППО окупантівФлешмоб у Криму: курортники масово "здають" координати ППО окупантів
NYT: Вибухи в Криму змушують росіян відчути реальність війниNYT: Вибухи в Криму змушують росіян відчути реальність війни
Последние новости
Подгружаем последние новости