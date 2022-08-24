Місця вибухів в Криму нанесли на інтерактивну карту. Виявляється, їх було вже 27

Кримськотатарський ресурсний центр повідомляє, що протягом останніх двох тижнів в тимчасово анексованому Криму було зафіксовано вже 27 вибухів. Всі вони тепер нанесені на інтерактивну карту, повідомляє пресслужба КРЦ на своїй сторінці в Фейсбук.

Зазначається, що перші вибухи на півострові сталися 9 серпня. Після цього "бавовну" там стали фіксувати все частіше, інформує ZN.ua .