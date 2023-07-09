Мєдвєдєв погрожує ударами по ядерних об'єктах в Україні та Східній Європі

Роспропаганда заявляє, що Україна хотіла нанести удар по Смоленській АЕС

Заступник секретаря радбезу РФ Дмітрій Мєдвєдєв заявив, що «необхідно розглядати сценарії одночасного російського удару» по українських атомних електростанціях, а також «по ядерних об’єктах у Східній Європі», інформує ZN.ua .

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Заява Мєдвєдєва з’явилася після того, як російські пропагандисти почали розповсюджувати інформацію про те, що нібито Україна намагалася нанести удар крилатими ракетами Storm Shadow по Смоленській АЕС, що знаходиться неподалік міста Дєсногорск. У якості «доказів» наводяться уламки, як стверджує російська пропаганда, ракет Storm Shadow, які нібито були збиті ПВО біля смт Битош Брянської області у 65 кілометрах від Дєсногорска та 170 кілометрах від найближчої межі кордону з Україною.

«Якщо підтвердиться спроба атаки натовськими ракетами Смоленської (Дєсногорській) АЕС необхідно розглядати сценарій одночасного російського удару по Южно-Українській АЕС, Рівненській АЕС та Хмельницькій АЕС, а також по ядерних об'єктах у Східній Європі. Тут уже нема чого соромитися», – написав Мєдвєдєв у Telegram.