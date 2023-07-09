Мєдвєдєв погрожує ударами по ядерних об'єктах в Україні та Східній Європі
Роспропаганда заявляє, що Україна хотіла нанести удар по Смоленській АЕС
Заступник секретаря радбезу РФ Дмітрій Мєдвєдєв заявив, що «необхідно розглядати сценарії одночасного російського удару» по українських атомних електростанціях, а також «по ядерних об’єктах у Східній Європі», інформує
Заява Мєдвєдєва
«Якщо підтвердиться спроба атаки натовськими ракетами Смоленської (Дєсногорській) АЕС необхідно розглядати сценарій одночасного російського удару по Южно-Українській АЕС, Рівненській АЕС та Хмельницькій АЕС, а також по ядерних об'єктах у Східній Європі. Тут уже нема чого соромитися», – написав Мєдвєдєв у Telegram.