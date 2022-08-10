Окупанти ударами з "Градів" убили 11 людей на Дніпропетровщині: фото руйнувань

Уночі 10 серпня російське окупаційне військо вчергове обстріляло Нікопольський район у Дніпропетровській області із "Градів", унаслідок чого загинуло 11 людей, а постраждало 13, інформує Апостроф .

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Російські окупанти двічі обстріляли Нікопольський район, скеровуючи 80 реактивних снарядів по житлових кварталах. Під ворожим вогнем опинилися Марганець і Мирівська громада. У місті загинули 10 осіб, 11 постраждали, семеро з яких у важкому стані.

У Марганці через російський обстріл зазнали руйнувань понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради і декілька адмінприміщень.

Крім того, лінія електропередач виведена з ладу, у результаті - тисячі марганчан залишилися без світла. Зараз аварійні бригади електриків працюють на місцях.

У Вищетарасівці Мирівської громади загинула жінка, у будинок якої прилетів російський снаряд. Також постраждало подружжя. У селі пошкоджені 11 приватних будинків і газогони, через що близько тисяча людей тепер без газу.