Atlantic Council: Україні терміново потрібна допомога в боротьбі з ударами Путіна по енергетичній інфраструктурі
В Києва є кілька варіантів, як розібратися з дефіцитом електроенергії, але прийнятний з них лише один, інформує
Росія обстрілює українську інфраструктуру електро- і газопостачання України з самого початку вторгнення. Але впродовж останнього місяця ці атаки значно посилилися. Москва намагається позбавити українське населення опалення, води і електроенергії перед зимою.
Ця кампанія повітряних ударів по цивільній інфраструктурі породжує страх перед початком гуманітарної катастрофи, яка загрожує десяткам мільйонів людей.
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Очевидна мета цих ударів - зупинити постачання електроенергії в систему електрозабезпечення з генеруючих об’єктів. Зокрема, Росія хоче знищити високовольтні мережі. Якщо їй це вдасться, мільйони споживачів залишаться без опалення і електрики.