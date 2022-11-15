Atlantic Council: Україні терміново потрібна допомога в боротьбі з ударами Путіна по енергетичній інфраструктурі

Росія обстрілює українську інфраструктуру електро- і газопостачання України з самого початку вторгнення. Але впродовж останнього місяця ці атаки значно посилилися. Москва намагається позбавити українське населення опалення, води і електроенергії перед зимою.

Ця кампанія повітряних ударів по цивільній інфраструктурі породжує страх перед початком гуманітарної катастрофи, яка загрожує десяткам мільйонів людей.

Про це в статті для Atlantic Council пише доктор Аура Сабадус, нагадуючи, що з початку жовтня Росія запустила сотні ракет і безпілотників-камікадзе, щоб знищити об’єкти ключової інфраструктури включно з електростанціями, великими підстанціями, високовольтними лініями і розподільчими лініями по всій країні. Ці обстріли мають систематичну природу. І організувати їх допомогли російські технологічні експерти, які добре знаються на інфраструктурі електропостачання України і знають її слабкості.

Очевидна мета цих ударів - зупинити постачання електроенергії в систему електрозабезпечення з генеруючих об’єктів. Зокрема, Росія хоче знищити високовольтні мережі. Якщо їй це вдасться, мільйони споживачів залишаться без опалення і електрики.