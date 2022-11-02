Антонівський міст у Херсоні знову під ударами українських HIMARS

ЗСУ обстріляли з установок HIMARS Антонівський міст у Херсоні. Про це повідомляє з посиланням на низку джерел Радіо Свобода.

Після перших повідомлень про вибухи в українських телеграм-каналах підтвердили інформацію проросійські джерела, йдеться в повідомленні. За їхніми даними, обстріл провадився ракетами, випущеними з установок HIMARS.

За непідтвердженими даними, із 18 ракет було збито 12, а 6 впало в районі Антонівського мосту. Обстріл стався на тлі новин про інтенсифікацію українського контрнаступу, а також про евакуацію російських військ із правого берега Дніпра.