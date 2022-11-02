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2022-11-02
Антонівський міст у Херсоні знову під ударами українських HIMARS
Цілі досягли 6 ракет.
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ЗСУ обстріляли з установок HIMARS Антонівський міст у Херсоні. Про це
Після перших повідомлень про вибухи в українських телеграм-каналах підтвердили інформацію проросійські джерела, йдеться в повідомленні. За їхніми даними, обстріл провадився ракетами, випущеними з установок HIMARS.
За непідтвердженими даними, із 18 ракет було збито 12, а 6 впало в районі Антонівського мосту. Обстріл стався на тлі новин про інтенсифікацію українського контрнаступу, а також про евакуацію російських військ із правого берега Дніпра.
Юлія Мельничук, ZN.ua