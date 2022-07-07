У Білорусі загрожують ракетними ударами по Польщі: "Перетворюється на полігон..."

У Білорусі загрожують ракетними ударами по Польщі: "Перетворюється на полігон..."

У Білорусі пригрозили Польщі ракетним ударом.

Про це заявив заступник начальника Генштабу ЗС Білорусі Руслан Косигін. Він зазначив, що відповідь на нібито провокації Заходу "буде адекватною і жорсткою".

"Територія Польщі, як і країн Балтії, перетворюється на полігон, на території якого США планують вирішити в Європі ще один кривавий конфлікт проти російської федерації та її союзників", - запевнив генерал-майор, не навівши жодних реальних доказів своїм словам.

Лукашенко, Білорусь, армія

Як підтвердження цих тез він використав лише останні зміни в державній політиці Польщі у питанні оборони. Зокрема, прохання закрити небо над державою, щоб уникнути ракетних обстрілів та плани щодо зміцнення військової сфери.

У той же час він згадав певні розмови нібито польських політиків про бажання приєднати до складу країни деякі регіони України та Білорусі. Однак подібних офіційних заяв від польської влади не було.

Косигін заявив, що перелічені вище дії країни-сусіда відбуваються "на тлі деградації країн Західної Європи та фактичної втрати ними самостійності у прийнятті рішень".

Білорусь, армія, військові


Алексей Ионов, politeka.net





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