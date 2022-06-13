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2022-06-13
В РоSSии заявили о финишной прямой в реализации союзных программ РФ и Белоруссии
В РФ уверены, что углубление отношений между государствами не вынужденный ответ на давление Запада, а результат длительных переговоров, информирует
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Реализация союзных программ по интеграции РоSSии и Белоруссии находится на финишной прямой, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, сообщает
"Нам со стороны Запада навязывают шахматную партию абсолютно вне всяких правил. И поддаваться нам не следует. У нас свои планы - по экономической интеграции, исполнению 28 союзных программ. Мы вышли на финишную прямую их реализации", — сказал Мезенцев.
Антон Герасименко, ZN.ua