В РоSSии заявили о финишной прямой в реализации союзных программ РФ и Белоруссии

Реализация союзных программ по интеграции РоSSии и Белоруссии находится на финишной прямой, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, сообщает Интерфакс .

"Нам со стороны Запада навязывают шахматную партию абсолютно вне всяких правил. И поддаваться нам не следует. У нас свои планы - по экономической интеграции, исполнению 28 союзных программ. Мы вышли на финишную прямую их реализации", — сказал Мезенцев.