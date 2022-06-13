В РоSSии заявили о финишной прямой в реализации союзных программ РФ и Белоруссии

В РФ уверены, что углубление отношений между государствами не вынужденный ответ на давление Запада, а результат длительных переговоров, информирует ZN.ua.

В РоSSии заявили о финишной прямой в реализации союзных программ РФ и Белоруссии
© Realt.by

Реализация союзных программ по интеграции РоSSии и Белоруссии находится на финишной прямой, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, сообщает Интерфакс.

"Нам со стороны Запада навязывают шахматную партию абсолютно вне всяких правил. И поддаваться нам не следует. У нас свои планы - по экономической интеграции, исполнению 28 союзных программ. Мы вышли на финишную прямую их реализации", — сказал Мезенцев.


Антон Герасименко, ZN.ua





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
В Харькове роSSийская ракета попала в супермаркет: фото и видео разрушенийВ Харькове роSSийская ракета попала в супермаркет: фото и видео разрушений
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Оккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВАОккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВА
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве пройдет выставка, показывающая схожесть преступлений РоSSии и СССРВ Киеве пройдет выставка, показывающая схожесть преступлений РоSSии и СССР
Город просто вымер: жители Балаклеи сорвали празднование "дня РоSSии"Город просто вымер: жители Балаклеи сорвали празднование "дня РоSSии"
Зеленский рассказал, что служит затягиванию войны РоSSии против УкраиныЗеленский рассказал, что служит затягиванию войны РоSSии против Украины
Не праздник, а позор: херсонцы проигнорировали празднование дня РоSSии Не праздник, а позор: херсонцы проигнорировали празднование дня РоSSии
Отметили "день РоSSии": оккупанты в Мариуполе украли уже третье судно металлопрокатаОтметили "день РоSSии": оккупанты в Мариуполе украли уже третье судно металлопроката
Bloomberg: Война против Украины создает для РоSSии проблемы в Центральной АзииBloomberg: Война против Украины создает для РоSSии проблемы в Центральной Азии
В Москве у здания минобороны устроили антивоенную акцию ко "дню РоSSии": фото и видеоВ Москве у здания минобороны устроили антивоенную акцию ко "дню РоSSии": фото и видео
Оккупанты хотят обстрелять людей в Херсоне на праздновании "Дня РоSSии" и обвинить в этом ВСУОккупанты хотят обстрелять людей в Херсоне на праздновании "Дня РоSSии" и обвинить в этом ВСУ
Земля стекловатой: в Киеве провели "похороны" путинской РоSSииЗемля стекловатой: в Киеве провели "похороны" путинской РоSSии
Мигранты из РоSSии: Турция установила квоту на иностранцев и ограничила районы, где те могут житьМигранты из РоSSии: Турция установила квоту на иностранцев и ограничила районы, где те могут жить
Последние новости
Подгружаем последние новости