У ФСБ заявили про підготовку замаху на Симоньян та Собчак. Кажуть, вбивство не вдалося
Звинувачення у ФСБ стандартні: «неонацисти» та «українські спецслужби».
У ФСБ РФ заявили, нібито запобігли замаху на редакторку пропагандистського каналу RT Маргаріту Сімоньян та журналістку Ксєнію Собчак,
Російська федеральна служба безпеки вказує, що 14 липня у Москві та Рязанській області затримали «членів неонацистського угруповання «Параграф-88». За версією ФСБ, вони нібито проводили розвідку за адресами роботи та проживання Сімоньян та Собчак.
При цьому, як розповідають у російській спецслужбі, затримані нібито підтвердили, що готували замах за завданням нікого іншого, як співробітників Служби безпеки України. Організаторам начебто пообіцяли по 1,5 млн рублів за вбивство кожної.
Як
Пропагандистський канал RT вже встиг опублікувати відео із «допиту затриманого». Людина на відео представилася як Міхаіл Балашаєв. Він розповідає, нібито «створив «неонацистське угруповання», а потім начебто отримав замовлення на вбивство Собчак та Симоньян від українських спецслужб.