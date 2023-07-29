"Вагнерівці" проходять підготовку в Білорусі до розхитування прикордоння Польщі і Литви – ЦНС
Терористи готують провокацію з нелегальними мігрантами.
На тлі збільшення найманців ПВК "Вагнер" на території Білорусі, Центр національного спротиву
"Основна маса новоприбулих терористів з досвідом контрабандної діяльності та перевезення нелегальних мігрантів. Вони проводять підготовку до розхитування прикордоння Польщі і Литви", – зазначили у Центрі нацспротиву.
У відомстві додали, що для прикриття злочинці отримують форму білоруських прикордонників, й під виглядом білоруських службовців будуть супроводжувати біженців в їх спробах перетнути кордон.
Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним в Петербурзі заявляв, що бійці "ПВК Вагнер" його "напружують", тому що нібито хочуть атакувати Польщу.