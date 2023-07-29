"Вагнерівці" проходять підготовку в Білорусі до розхитування прикордоння Польщі і Литви – ЦНС

Терористи готують провокацію з нелегальними мігрантами.

На тлі збільшення найманців ПВК "Вагнер" на території Білорусі, Центр національного спротиву повідомляє, що частина з них прибули до міста Гродно для підготовки провокацій на кордоні з Польщею та Литвою, інформує ZN.ua.
© Wagner group

"Основна маса новоприбулих терористів з досвідом контрабандної діяльності та перевезення нелегальних мігрантів. Вони проводять підготовку до розхитування прикордоння Польщі і Литви", – зазначили у Центрі нацспротиву.

У відомстві додали, що для прикриття злочинці отримують форму білоруських прикордонників, й під виглядом білоруських службовців будуть супроводжувати біженців в їх спробах перетнути кордон.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним в Петербурзі заявляв, що бійці "ПВК Вагнер" його "напружують", тому що нібито хочуть атакувати Польщу.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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