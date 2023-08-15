ППО збила 16 із 28 ракет, якими росіяни в ніч проти 15 серпня вдарили по Україні, не вдалося зупинити жоден із чотирьох "Кинджалів" – ПС

Росіяни запускали ракети з повітря і з моря.

Під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки на Україну було знищено 16 крилатих ракет. Про це повідомив офіційний Telegram-канал Командування Повітряних Сил ЗСУ

Тут розповіли, що 15 серпня близько 4.00 російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування. Загалом було зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів, інформує ZN.ua .

Росіяни запустили чотири крилаті ракети Х-22 – з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 та 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації.

Крім того агресор запустив по Україні крилаті ракети «Калібр» з фрегата, що перебував в акваторії Чорного моря (район Ялти).

По всій території України було оголошено повітряну тривогу. У багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття.



В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр».

Крім того, було зафіксовано вісім пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях. Про наслідки ракетного удару, руйнування та постраждалих повідомлять місцеві військові адміністрації.