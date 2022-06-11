Войска РФ могут попытаться форсировать реку Северский Донец из-за низкого уровня воды – Гайдай

Из-за жаркой погоды в Северском Донце упал уровень воды, роSSийские оккупационные войска могут воспользоваться этим и осуществить форсирование в ближайшее время, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

"Уже вторую неделю жаркая погода: солнце, нет дождей. Уровень воды в реке упал достаточно серьезно. Мы уже даже видим ту технику роSSийскую, которая затонула при попытке переправиться в Белогоровке.

То есть где-то метра три – или даже больше – уже опустилась река. И, возможно, еще будут варианты и попытки переправиться через реку и сделать в районе Белогоровки новый плацдарм", написал Сергей Гайдай.

По словам главы военной администрации области, наиболее горячими направлениями остаются Попасная, Тошковка и Северодонецк. На улицах Северодонецка идут тяжелые бои. В городе очень плотный артиллерийский огонь со стороны роSSийских оккупантов, после чего враг наступает бронетехникой.