СБУ повідомила про підозру «міністру транспорту» в Криму і гауляйтеру Сєвєродонецька

Їх судитимуть за колабораційну діяльність.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на новопризначеного «міністра транспорту Республіки Крим», який очолив псевдоустанову у квітні цього року за протекцією зрадника Аксьонова. Про це СБУ повідомила у Telegram, інформує ZN.ua.

СБУ повідомила про підозру «міністру транспорту» в Криму і гауляйтеру Сєвєродонецька
© СБУ

За вказівками з Москви, колаборант забезпечує логістику перекидання російських військ з території півострову на південний фронт.

Тим часом на Луганщині за добровільну співпрацю з ворогом судитимуть гауляйтера Сєвєродонецька. Встановлено, що за часів Януковича фігурант був мером Брянки і залишався на тимчасово окупованій території. З 2014 року він очолював окупаційну адміністрацію Брянки. Після повномасштабного вторгнення РФ погодився на нове призначення.

Слідчі СБУ заочно повідомили фігурантам про підозри за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). За всіма викритими фактами тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності за злочини проти України.


Іван Шевчук, ZN.ua





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