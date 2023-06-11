СБУ повідомила про підозру «міністру транспорту» в Криму і гауляйтеру Сєвєродонецька
Їх судитимуть за колабораційну діяльність.
Служба безпеки України зібрала доказову базу на новопризначеного «міністра транспорту Республіки Крим», який очолив псевдоустанову у квітні цього року за протекцією зрадника Аксьонова. Про це СБУ
За вказівками з Москви, колаборант забезпечує логістику перекидання російських військ з території півострову на південний фронт.
Тим часом на Луганщині за добровільну співпрацю з ворогом судитимуть гауляйтера Сєвєродонецька. Встановлено, що за часів Януковича фігурант був мером Брянки і залишався на тимчасово окупованій території. З 2014 року він очолював окупаційну адміністрацію Брянки. Після повномасштабного вторгнення РФ погодився на нове призначення.
Слідчі СБУ заочно повідомили фігурантам про підозри за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). За всіма викритими фактами тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності за злочини проти України.