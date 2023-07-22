Оператора DW поранено касетними боєприпасами РФ у Донецькій області

Знімальна група Deutsche Welle потрапила під обстріл РФ під час зйомок тренувань ЗСУ на полігоні біля Дружківки Донецької області. Оператор Євген Шилко дістав поранення російськими касетними боєприпасами, інформує DW Україна , інформує ZN.ua .

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"Оператора доправили в лікарню, нині його стан стабільний. Знімальна група DW потрапила під російський обстріл по обіді під час зйомок тренувань українських військових на полігоні. Під час атаки загинув один український військовий, ще кілька серйозно постраждал", - йдеться в повідомленні.