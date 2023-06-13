Під суд піде ще одна "воєнна кореспондентка" з Донецької області, яка спотворює події в Україні на користь РФ

Перекручує у своїх сюжетах події на користь РФ.

Прокурори Донецької обласної прокуратури направили до суду матеріали справи та обвинувальний акт стосовно уродженки Макіївки Донецької області. Її звинувачують у колабораціонізмі, повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує ZN.ua .

Як виявили правоохоронці, жінка закінчила навчання в окупованому Донецьку, а з березня 2022 року стала так званим "воєнним кореспондентом" на новинних ресурсах "МІСТ", а потім і "Оплот ТБ". У сюжетах колаборантка розповсюджує викривлену інформацію про нібито обстріли захопленої частини Донецької області військовослужбовцями Збройних Сил України, перекручуючи події на користь окупаційної влади.

Також жінка створила власний канал Telegram. Там вона постить відео допитів полонених. "Кореспондентка" відвідує позиції представників незаконних збройних формувань "ДНР", які знищують українські міста і села, називаючи їх "героями". У квітні 2022 року вона публікувала репортажі з розбомбленого армією РФ Маріуполя. Вихваляла злочини російських військових, які вбивали українських захисників і цивільних на меткомбінаті "Азовсталь".

Наразі обвинувачену оголосили в розшук. Вона відповідатиме перед судом за ч. 6 ст. 111-1 КК України, що передбачає відповідальність за колабораційну діяльність.