Під суд піде ще одна "воєнна кореспондентка" з Донецької області, яка спотворює події в Україні на користь РФ

Перекручує у своїх сюжетах події на користь РФ.

Прокурори Донецької обласної прокуратури направили до суду матеріали справи та обвинувальний акт стосовно уродженки Макіївки Донецької області. Її звинувачують у колабораціонізмі, повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує ZN.ua.

Під суд піде ще одна

Як виявили правоохоронці, жінка закінчила навчання в окупованому Донецьку, а з березня 2022 року стала так званим "воєнним кореспондентом" на новинних ресурсах "МІСТ", а потім і "Оплот ТБ". У сюжетах колаборантка розповсюджує викривлену інформацію про нібито обстріли захопленої частини Донецької області військовослужбовцями Збройних Сил України, перекручуючи події на користь окупаційної влади.

Також жінка створила власний канал Telegram. Там вона постить відео допитів полонених. "Кореспондентка" відвідує позиції представників незаконних збройних формувань "ДНР", які знищують українські міста і села, називаючи їх "героями". У квітні 2022 року вона публікувала репортажі з розбомбленого армією РФ Маріуполя. Вихваляла злочини російських військових, які вбивали українських захисників і цивільних на меткомбінаті "Азовсталь".

Наразі обвинувачену оголосили в розшук. Вона відповідатиме перед судом за ч. 6 ст. 111-1 КК України, що передбачає відповідальність за колабораційну діяльність.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





Интересные новости
Через чотири дні після катастрофи на ГЕС: Путін нарешті розпорядився створити урядову комісіюЧерез чотири дні після катастрофи на ГЕС: Путін нарешті розпорядився створити урядову комісію
Верховна Рада звернулась до ООН із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризмуВерховна Рада звернулась до ООН із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму
Загарбники посилюють адміністративно-поліцейський режим на окупованих територіях Запоріжжя — ЦНСЗагарбники посилюють адміністративно-поліцейський режим на окупованих територіях Запоріжжя — ЦНС
МЗС Британії: Брязкання зброєю з боку Путіна не завадить нам підтримувати УкраїнуМЗС Британії: Брязкання зброєю з боку Путіна не завадить нам підтримувати Україну
Росіяни селять разом із військовими тих, хто врятувався від повені, щоб прикритися від ударів – ГенштабРосіяни селять разом із військовими тих, хто врятувався від повені, щоб прикритися від ударів – Генштаб
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни перекидають з Херсонської області під Мар’їнку чеченські загониРосіяни перекидають з Херсонської області під Мар’їнку чеченські загони
Путін заговорив про створення "санітарної зони" в Україні, щоб припинити обстріли територій РФПутін заговорив про створення "санітарної зони" в Україні, щоб припинити обстріли територій РФ
США нададуть Україні снаряди із збідненим ураном — WSJСША нададуть Україні снаряди із збідненим ураном — WSJ
США нададуть Україні новий пакет військової допомоги: що до нього увійдеСША нададуть Україні новий пакет військової допомоги: що до нього увійде
Під суд піде вінничанин, який завербовував до ПВК "Вагнер": найманцям пропонував тисячі долларівПід суд піде вінничанин, який завербовував до ПВК "Вагнер": найманцям пропонував тисячі долларів
Війська РФ обстріляли човен із цивільними, які евакуювалися з Херсонської області: є пораненіВійська РФ обстріляли човен із цивільними, які евакуювалися з Херсонської області: є поранені
У Норвегії залишаться F-16 для потенційної допомоги Україні після продажу літаків РумуніїУ Норвегії залишаться F-16 для потенційної допомоги Україні після продажу літаків Румунії
У Білорусі порахували, скільки тонн боєприпасів Лукашенко передав Путіну на війну в УкраїніУ Білорусі порахували, скільки тонн боєприпасів Лукашенко передав Путіну на війну в Україні
Відгуки ЗСУ про німецьку зброю в Україні дуже позитивні — глава RheinmetallВідгуки ЗСУ про німецьку зброю в Україні дуже позитивні — глава Rheinmetall
Інтенсивність бойових дій особливо сильно зросла в Запорізькій області – розвідка ЕстоніїІнтенсивність бойових дій особливо сильно зросла в Запорізькій області – розвідка Естонії
Последние новости
Подгружаем последние новости