Названы условия, при которых Украина может получить статус кандидата в ЕС в ближайшее время

Это может произойти уже в июне.

Названы условия, при которых Украина может получить статус кандидата в ЕС в ближайшее время

Еврокомиссия планирует рекомендовать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС уже 17 июня, но с определенными условиями, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Среди этих условий – укрепление верховенства права и усиление борьбы с коррупцией.

Заключение, которое должна принять коллегия комиссаров, требует единогласного одобрения 27 стран-членов, прежде чем Украина сможет продвигать заявку. Этот этап открывает трудный процесс обретения членства, который может длиться более 10 лет, в течение которых страна должна принять правила и стандарты ЕС.

Президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен долго обсуждала с президентом Украины Владимиром Зеленским анкету, поданную украинским правительством в середине апреля, чтобы оценить готовность страны стать членом блока. Коллегия комиссаров комиссии проведет ориентировочные дебаты по этому вопросу в понедельник, прежде чем принять решение.


Анастасия Дэйна, ZN.ua





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