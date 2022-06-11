Названы условия, при которых Украина может получить статус кандидата в ЕС в ближайшее время

Еврокомиссия планирует рекомендовать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС уже 17 июня, но с определенными условиями, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Среди этих условий – укрепление верховенства права и усиление борьбы с коррупцией.

Заключение, которое должна принять коллегия комиссаров, требует единогласного одобрения 27 стран-членов, прежде чем Украина сможет продвигать заявку. Этот этап открывает трудный процесс обретения членства, который может длиться более 10 лет, в течение которых страна должна принять правила и стандарты ЕС .

Президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен долго обсуждала с президентом Украины Владимиром Зеленским анкету, поданную украинским правительством в середине апреля, чтобы оценить готовность страны стать членом блока. Коллегия комиссаров комиссии проведет ориентировочные дебаты по этому вопросу в понедельник, прежде чем принять решение.