Названы условия, при которых Украина может получить статус кандидата в ЕС в ближайшее время
Это может произойти уже в июне.
Еврокомиссия планирует рекомендовать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС уже 17 июня, но с определенными условиями, сообщает
Среди этих условий – укрепление верховенства права и усиление борьбы с коррупцией.
Заключение, которое должна принять коллегия комиссаров, требует единогласного одобрения 27 стран-членов, прежде чем Украина сможет продвигать заявку. Этот этап открывает трудный процесс обретения членства, который может длиться более 10 лет, в течение которых страна должна принять правила и стандарты ЕС.
Президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен долго обсуждала с президентом Украины Владимиром Зеленским анкету, поданную украинским правительством в середине апреля, чтобы оценить готовность страны стать членом блока. Коллегия комиссаров комиссии проведет ориентировочные дебаты по этому вопросу в понедельник, прежде чем принять решение.